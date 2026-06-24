CdM 2026 : énorme vague de supporters marocains dans les rues d’Atlanta

Selon les images relayées par nos confrères d’Instant Foot présents sur place, une impressionnante marée rouge marocaine a envahi les rues d’Atlanta ce mercredi avant le dernier match de groupe des Lions de l’Atlas face à Haïti. Portés par une mobilisation massive de leurs supporters aux États-Unis, les Marocains espèrent pousser leur sélection vers la première place du groupe C de la Coupe du Monde 2026.

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🚨 INCROYABLE MARÉE ROUGE DE SUPPORTERS MAROCAINS 🇲🇦 À ATLANTA ! 🫪🦁🇺🇸



Les Lions de l'Atlas affrontent Haïti à 00:00 heure française pour tenter de finir premier de son groupe ! 🇭🇹 pic.twitter.com/JM3tkqBc9b — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 24, 2026

Sur le terrain, l’enjeu est de taille. Deuxième du groupe avec quatre points après un nul remarqué contre le Brésil (1-1) et une victoire face à l’Écosse (1-0), le Maroc doit non seulement battre Haïti, déjà éliminée, mais aussi soigner sa différence de buts pour devancer la Seleção, qui affronte simultanément l’Écosse. Une première place offrirait un tirage théoriquement plus favorable en 16es de finale et confirmerait la dynamique des Lions de l’Atlas, demi-finalistes historiques du Mondial 2022.