Brésil : Richarlison révèle qu’il s’est fait voler une île par Flavio Bolsonaro

Actuellement à la lutte avec le président Lula pour les élections présidentielles brésiliennes, Flavio Bolsonaro, fils de l’ancien président Jair Bolsonaro fait l’objet de lourdes attaques. Celles-ci viennent de Richarlison, l’attaquant de Tottenham. Au placard avec les Spurs, celui qui n’a disputé que deux matches cette saison pour un but a expliqué qu’il s’était fait voler une île située dans la municipalité d’Angra dos Reis par Flavio Bolsonaro, candidat aux élections présidentielles brésiliennes.

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«Je ne voulais pas lui vendre l’île. Comme je refusais, ces types ont profité de la situation devant le tribunal. Flávio Bolsonaro et ce type, Willer Tomaz (homme d’affaires et avocat), se sont rendus sur place et ont pris possession de l’île en moins de 24 heures. C’est là que le système judiciaire a failli. J’y ai investi environ 1,7 million d’euros et je n’ai rien récupéré» a déclaré Richarlison sur ses réseaux sociaux. Flavio Bolsonaro qui est le candidat conservateur aux élections présidentielles brésiliennes a obtenu 47% des voix au premier tour contre 45% pour Lula le président sortant. Les deux hommes s’affrontent en vue du second tour prévu le 25 octobre.