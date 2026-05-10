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Ligue 1

OM : le parcage marseillais complètement vide au Havre

Par Valentin Feuillette
1 min.
Les supporters de l'OM mécontents après leurs joueurs @Maxppp
Le Havre 0-1 Marseille

Le parcage visiteurs du Stade Océane sonne creux ce dimanche. En signe de contestation envers la direction et les joueurs de l’Olympique de Marseille, les supporters marseillais ont choisi de boycotter le déplacement au Havre, laissant une tribune habituellement animée presque entièrement vide.

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Massilia Zone
❗️Le parcage visiteurs au Havre est vide en guise de contestation des supporters marseillais.

[@MassiliaZone]
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Ce climat tendu intervient après une nouvelle semaine agitée à Marseille. Après la lourde défaite à Nantes (3-0), plusieurs joueurs auraient provoqué un important chahut lors de la mise au vert à la Commanderie. Conséquence immédiate : Pierre-Emerick Aubameyang a été sanctionné et écarté du groupe pour le déplacement au Havre, alors que l’OM joue encore ses derniers espoirs européens.

Pub. le - MAJ le
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