Kylian Mbappé bientôt la star d’une campagne de vaccination contre le Coronavirus ?

Alors que la campagne de vaccination s’accélère en France et que les plus jeunes pourront dans les prochains jours potentiellement se faire vacciner, Alain Fischer, le président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, a soumis une idée plutôt étonnante.

À travers une interview pour le Parisien, le professeur a estimé que pour inciter les jeunes à se faire vacciner, il faudrait mettre en avant une star comme Kylian Mbappé : «je pense qu’à votre âge, on écoute plus un copain que le président de la République ou encore moins un médecin comme moi. Quand l’heure sera venue, des spots seront dédiés aux plus jeunes. L’objectif est de faire parler des acteurs, des rappeurs, des sportifs. Mbappé serait idéal», a-t-il expliqué.