AS Roma : la première de Leonardo Balerdi enflamme l’Italie

Il n’aura fallu qu’une vingtaine de minutes à Leonardo Balerdi pour faire parler de lui en Italie. Transféré de l’OM cet été, le défenseur argentin a effectué ses grands débuts avec l’AS Roma lors de la victoire renversante des Giallorossi face à l’Atalanta (2-1). Entré en jeu en fin de rencontre, l’ancien Marseillais a immédiatement affiché une certaine sérénité et une vraie autorité dans ses interventions. De quoi forcément se mettre les supports romains dans la poche en quelques minutes.

La suite après cette publicité

Sa première apparition n’est pas passée inaperçue dans la presse italienne. Il Messaggero lui a attribué la note de 6,5, tout comme La Gazzetta dello Sport, tandis que Il Tempo lui a offert un 7. Les compliments ont également été nombreux dans les médias italiens : « de la personnalité à revendre », « un joueur précieux », « il entre très bien dans son nouveau club», « entrée décisive de Balerdi », ou encore « il n’a rien raté ». Un début particulièrement encourageant pour un joueur dont l’arrivée suscitait forcément de l’attente.

La suite après cette publicité

Balerdi a un coup à jouer

Car à Marseille, Leonardo Balerdi a souvent divisé. Capable de prestations impressionnantes, le défenseur de 27 ans a également été régulièrement vivement critiqué pour son irrégularité et certaines erreurs. L’international argentin était aussi pointé du doigt pour son manque de leadership et de caractère par moments dans le contexte marseillais. Mais pour sa première sous les couleurs romaines, l’Argentin semble avoir mis tout le monde d’accord. « Il va beaucoup jouer », estime notamment la presse italienne, qui a aussi salué ses « nombreuses belles avancées » et «sa capacité à prendre ses responsabilités». Dans une défense à trois, il risque rapidement de bousculer la hiérarchie.

Du côté des supporters, l’enthousiasme est déjà palpable. « Les gars, mais Balerdi, putain, qu’est-ce qu’il est fort. À Marseille, ils sont vraiment bêtes », a ainsi lancé un supporter romain sur X. « Joueur monstrueux ce Balerdi. Mamma mia, quelle entrée hallucinante ! », peut-on également lire, tandis qu’un autre supporter avoue « je ne connaissais pas l’élégance et la propreté défensive de Balerdi, belle découverte ». Après seulement un match, Leonardo Balerdi semble donc avoir rapidement séduit son nouveau public. À lui désormais de confirmer sur la durée car c’est son irrégularité qui lui a souvent fait défaut.