Maroc : le joli message de Brahim Diaz à Azzedine Ounahi

Le Maroc a validé son billet pour les quarts de finale de la CAN en s’imposant difficilement face à la Tanzanie (1-0), lors des huitièmes de finale. Un succès acquis grâce à un but décisif de Brahim Diaz, dans un contexte particulier pour les Lions de l’Atlas, privés d’Azzedine Ounahi. Le milieu marocain est arrivé au stade en béquilles après s’être blessé la veille et est désormais forfait pour le reste de la compétition, avec une indisponibilité estimée à environ 6 semaines. Une absence lourde pour le Maroc, qui devra poursuivre le tournoi sans l’un de ses cadres.

Après la rencontre, Brahim Diaz a tenu à rendre un hommage appuyé à son coéquipier. « Ce but, je le dédie à Azzedine Ounahi. C’est un joueur incroyable. Je le dédie aussi à ma mère, car c’est son anniversaire. Ounahi va nous manquer et j’espère qu’il se rétablira vite pour nous rejoindre à la fin du tournoi », a déclaré le joueur du Real Madrid. Un message fort, symbole de la solidarité qui anime les Lions de l’Atlas dans cette phase décisive de la compétition.