AC Milan : Adrien Rabiot dans le flou

L’histoire se répète pour Adrien Rabiot, qui voit la Ligue des Champions s’échapper une fois de plus. Le milieu de terrain français a disputé son dernier match de C1 en décembre 2022. Après avoir accepté de rallier l’OM en 2024, il avait quitté le club phocéen une fois la qualification acquise pour rejoindre l’AC Milan, pas qualifié. Et la dernière journée de Serie A a été cruelle puisque les Rossoneri ont de nouveau échoué dans cette quête.

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Résultat, Massimiliano Allegri est menacé et pourrait être limogé dans les prochains jours. Et cela pourrait avoir une influence sur l’avenir de Rabiot, âgé de 31 ans et sous contrat jusqu’en 2028. Venu notamment pour Allegri, Rabiot serait concerné par un départ si le départ du coach italien se confirmait, selon les infos de La Gazzetta dello Sport.