L'Inter Milan a deux pistes pour renforcer sa défense

L'Inter Milan prépare bien son mercato hivernal et aimerait renforcer son secteur défensif pour la deuxième partie de saison. Les hommes de Simone Inzaghi sont encore engagés dans trois compétitions : en effet, en plus d'être leaders de Serie A après 19 journées, ils joueront la Supercoupe d'Italie face à la Juventus à la mi-janvier et sont toujours en lice en Coppa et en Ligue des Champions, en huitièmes face à Liverpool.

La suite après cette publicité

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le latéral gauche d'Everton Lucas Digne aurait déjà entamé les discussions pour un départ en Lombardie. Son entraîneur Rafael Benitez l'aurait proposé sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le défenseur central du Borussia Mönchengladbach Matthias Ginter serait également sur les tablettes de la direction nerazzurra, sachant que Simone Inzaghi apprécierait la polyvalence de l'international allemand (46 sélections, 2 buts), pouvant évoluer à droite et en sentinelle.