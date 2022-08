Chelsea : l'explication derrière la prolongation surprise de César Azpilicueta

Alors que son contrat, et donc son aventure avec Chelsea, se terminait en juin dernier, on imaginait mal, à ce moment-là, Cesar Azpilicueta rester du côté de Londres. D'autant plus que le FC Barcelone avait fait du défenseur une de ses priorités. Mais depuis, le vent a complètement tourné et un scénario surprise a eu lieu. Malgré l'intérêt des deux parties, le latéral n'a pas rejoint la Catalogne. Pire encore, il a signé un nouveau contrat avec les Blues jusqu'en 2024.

C'est d'ailleurs à l'Evening Standard qu'il en a expliqué les raisons : «c'est vrai, il y a eu des discussions (avec Barcelone). Après la Coupe du monde des clubs où je suis devenu le seul joueur (de Chelsea) à avoir remporté tous les trophées, j'ai senti qu'il était temps de retourner en Espagne. Mais ensuite, il s'est passé des choses au club et je voulais rester engagé». Même si les discussions se sont étirées dans le temps, un accord sur une prolongation de 2 ans a fini par être trouvé entre le joueur et le club londonien.