OL : Kaïl Boudache dévoile son plus grand rêve avec l’Algérie

À 20 ans, Kaïl Boudache monte en puissance en Ligue 1 et pourrait, peut-être, se rapprocher de la sélection algérienne. Après avoir connu les U17 en Bleus en 2023, le jeune joueur de l’OL est désormais international U23 avec les Fennecs depuis juin dernier et participe aux qualifications pour la CAN U23. À terme, l’ailier lyonnais souhaite franchir un nouveau cap et rejoindre l’équipe A de l’Algérie, avec laquelle il nourrit de grandes ambitions.

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Dans un entretien accordé au Progrès, Kaïl Boudache a clairement affiché son rêve pour la suite de sa carrière : « le rêve pour moi, c’est de jouer les grosses compétitions comme la Ligue des Champions, mais aussi de jouer la Coupe du Monde avec l’Algérie. » Interrogé sur l’éventualité d’être un jour appelé par Zinédine Zidane avec les Bleus, il a également assuré que son choix resterait tourné vers les Fennecs : « ce sera quand même l’Algérie. Je vais souvent au pays, ma famille vient de Kabylie. » Voilà qui est dit.