CdF : le flou règne autour de Neymar et Kimpembe

À quelques heures de la finale de la Coupe de France qui débutera ce soir (21h15), on ne sait toujours pas si Presnel Kimpembe et Neymar seront de la partie. En effet, les deux joueurs parisiens sont bien censés être suspendus pour la rencontre mais la direction parisienne avait demandé au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) de geler leurs suspensions, comme le rapporte l’Équipe, afin qu’ils soient disponibles pour ce soir et que leurs suspensions soient décalées.

Mais pour autant la décision n’a toujours pas été prise et le quotidien français explique qu’hier soir encore, le représentant du CNOSF n’était pas prêt à prendre une telle décision et qu’il envisageait de ne pas donner gain de cause au PSG, afin de ne pas provoquer une polémique. En cas d’absence des deux joueurs, Mauricio Pochettino devrait titulariser Abdou Diallo et Julian Draxler, qui a récemment prolongé son contrat avec le club de la capitale.