PSG : il y a un problème plus grand pour Mbappé

La suite après cette publicité

Ce soir, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé. Depuis l’annonce du désir de l’attaquant du Paris Saint-Germain de quitter la capitale, tous les médias sont en état d’alerte. Pour expliquer ce mal-être, deux facteurs sont évoqués : un mercato estival raté et un positionnement dans l’axe qui ne convient pas au joueur. Mais d’après L’Équipe, il y a autre chose.

Le quotidien écrit en effet que dans l’entourage du Bondynois, « on assure que le problème dépasse le foot, les promesses du printemps ou une question de positionnement. Que le climat autour de lui devient difficile à vivre et que les prochains jours livreront des explications plus précises. » Patience donc.