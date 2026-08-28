André Villas-Boas est triste pour l’OM

André Villas-Boas n’a rien perdu de son attachement à l’OM. Interrogé à l’occasion du tirage au sort de la Ligue des champions, le président du FC Porto a évoqué avec émotion son ancien club, dont il a été l’entraîneur entre 2019 et 2021. « Moi, je suis toujours un enfant de l’OM. J’ai hâte de revoir le Vélodrome et les personnes », a-t-il confié en zone mixte, après avoir également raconté avoir « embrassé très fort » Steve Mandanda, présent lui aussi au tirage. Le Portugais espère surtout revoir Marseille retrouver durablement la Ligue des champions : « L’OM a beaucoup d’histoire dans la Champions League. » Villas-Boas s’est aussi exprimé sur les difficultés financières du club, qu’il juge « dramatiques », estimant qu’il faudra du temps pour trouver des solutions et que le marché des transferts peut en faire partie. Interrogé enfin sur l’avancée du dossier Quinten Timber à Porto, le dirigeant a simplement répondu « non », avec le sourire, sans en dire davantage.

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Le nom de Timber est pourtant bien associé au FC Porto dans cette fin de mercato. Selon nos informations, le club portugais discute avec l’entourage du milieu néerlandais, également suivi par plusieurs formations de Premier League. Arrivé de Feyenoord seulement l’hiver dernier, le joueur de 25 ans pourrait déjà quitter Marseille, qui réclamerait environ 22 millions d’euros pour le libérer malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030. Timber, initialement déterminé à s’imposer à l’OM, serait désormais disposé à étudier un nouveau projet. Il a jusqu’ici disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot marseillais, dont 15 comme titulaire, sans but ni passe décisive. quelques jours de la fermeture du marché, Porto reste donc présenté comme l’un de ses prétendants malgré la réponse évasive de Villas-Boas.