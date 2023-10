Le Stade Rennais s’insurge des violences policières subies par ses supporters à Villarreal

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. En marge du déplacement des supporters du Stade Rennais sur la pelouse de Villarreal, de nombreux fans bretons ont été victimes de violences faites par les policiers ibériques. Un comportement indigne et qui a insurgé les supporters français qui ont notamment publié des vidéos accablantes sur X (ex-Twitter).

Un comportement critiquable que n’a pas manqué de relever le Stade Rennais ce vendredi. Dans un long communiqué, le club breton a apporté son soutien à ses supporters : «L’atmosphère était particulièrement festive et bon enfant, sans aucune forme d’agressivité. Malgré cela, de 18h30 à 21h45, la communauté Rouge et Noir a été confrontée à des comportements brutaux et intimidants de certaines forces de l’ordre. Le Stade Rennais F.C. apporte son soutien à ses supporters qui se déplacent dans toute l’Europe pour soutenir les Rouge et Noir.»