Raúl nommé coach en D2 espagnole

Légende du Real Madrid, Raúl (49 ans) a retrouvé un emploi ! Entraîneur des équipes de jeunes et de la réserve de la Casa Blanca jusqu’en 2025, l’ancien attaquant merengue va désormais diriger un club qui évoluait encore en Liga la saison passée : le Real Oviedo.

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« Le Real Oviedo a conclu un accord pour l’engagement de Raúl González Blanco en tant que nouvel entraîneur de l’équipe première jusqu’en juin 2028 », indique le club espagnol, actuellement neuvième du classement de la deuxième division.