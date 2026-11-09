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Serie A

Côme : Cesc Fàbregas reconnaît la supériorité totale de l’Inter Milan

Par Allan Brevi
1 min.
fabregas @Maxppp
Inter Milan 2-0 Côme

Humilié par Côme en Ligue des Champions quelques jours plus tôt (1-9), le RC Lens a vu son bourreau tomber à son tour. En Serie A, l’équipe de Cesc Fàbregas s’est inclinée face à l’Inter Milan (2-0), portée par des réalisations de Marcus Thuram et Pío Esposito. Malgré la fin d’une belle série de six victoires consécutives, le technicien espagnol n’a pas cherché d’excuses, s’inclinant en toute lucidité face à la supériorité de l’Inter Milan et pointant les erreurs des siens face à la redoutable machine à contre-attaquer nerazzurra.

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Au micro de DAZN, l’entraîneur lombard a salué le champion en titre, qu’il place au sommet européen dans l’art de la transition : « nous n’avons pas bien commencé, nous avons commis beaucoup d’erreurs et nous manquions de confiance. On peut parler de beaucoup de choses, y compris du terrain, mais l’Inter a été meilleure que nous. Elle est trop forte : ce rythme de matchs tous les trois jours est différent de ce que nous avons connu jusqu’à présent. Aujourd’hui, nous n’avons pas à critiquer qui que ce soit, mais à remercier les joueurs et à féliciter l’Inter, car elle a été meilleure que nous. Mais je suis fier de nos joueurs. L’Inter est l’une des meilleures équipes en contre-attaque et sur les coups de pied arrêtés. » Voilà qui est clair.

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