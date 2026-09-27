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Franck Raviot de retour à la DTN

Par Josué Cassé
Zinedine Zidane et les Bleus @Maxppp

Entraîneur des gardiens des Bleus pendant seize ans et prédécesseur de Fabien Barthez à ce poste, Franck Raviot, non conservé dans le staff de Zinedine Zidane, est de retour à la Direction Technique Nationale (DTN), où il avait été embauché en 2000 par Aimé Jacquet et où il a repris ses missions.

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«Selon son entourage, il vit l’instant présent pleinement investi mais, tant qu’il sera en fonction, il ne fermera pas la porte au haut niveau», précise de son côté le quotidien L’Equipe.

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