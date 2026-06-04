Menu Rechercher
Commenter 25
Liga

Real Madrid : le démenti de José Mourinho

Par Tom Courel
1 min.
José Mourinho @Maxppp

Selon le journal portugais Récord, José Mourinho aurait pris contact avec les dirigeants du Benfica pour démentir la vidéo dans laquelle on le voit porter les couleurs du Real Madrid et répondre « oui » à un accord avec le Real Madrid. L’entraîneur portugais a affirmé ne jamais avoir participé à cet enregistrement et soutient que les images diffusées auraient été créées à l’aide de l’intelligence artificielle.

La suite après cette publicité

Cette séquence, apparue dans le cadre d’une campagne de Florentino Pérez hier, laissait entendre que Mourinho pourrait rejoindre le banc de la Casa Blanca en cas de victoire du président sortant lors des élections qui auront lieu dimanche, dans la capitale espagnole. Pour rappel, son arrivée dépend de sa situation avec Benfica et le paiement de sa clause de résiliation. Les derniers échos se voulaient toutefois positifs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (25)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Liga Portugal
Benfica
Real Madrid
José Mourinho

En savoir plus sur

Liga Liga
Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Benfica Logo SL Benfica
Real Madrid Logo Real Madrid CF
José Mourinho José Mourinho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier