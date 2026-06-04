Real Madrid : le démenti de José Mourinho

Selon le journal portugais Récord, José Mourinho aurait pris contact avec les dirigeants du Benfica pour démentir la vidéo dans laquelle on le voit porter les couleurs du Real Madrid et répondre « oui » à un accord avec le Real Madrid. L’entraîneur portugais a affirmé ne jamais avoir participé à cet enregistrement et soutient que les images diffusées auraient été créées à l’aide de l’intelligence artificielle.

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Cette séquence, apparue dans le cadre d’une campagne de Florentino Pérez hier, laissait entendre que Mourinho pourrait rejoindre le banc de la Casa Blanca en cas de victoire du président sortant lors des élections qui auront lieu dimanche, dans la capitale espagnole. Pour rappel, son arrivée dépend de sa situation avec Benfica et le paiement de sa clause de résiliation. Les derniers échos se voulaient toutefois positifs.