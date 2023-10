OM : la réaction à chaud d’Amine Harit

La suite après cette publicité

Titulaire dans l’entrejeu, Amine Harit a livré une belle prestation pour l’OM, avec notamment une passe décisive pour Veretout. Mais il a aussi été touché physiquement avec un gros tacle de Lamptey, qui aurait pu mériter une plus grosse sanction. Il a réagi après le match au micro de Canal Plus.

« On s’attendait à un match physique face à Brighton, qui fait un bon début de saison en Angleterre. Notre match est cohérent dans l’ensemble, il y a encore des petites choses à ajouter mais on n’a pas été aidé par l’arbitre. (…) On fait une première mi-temps parfaite, mais il y a des faits de jeu qui ne sont pas en notre faveur. Mais il faut retenir le positif ce soir. (…) Ces dernières semaines, ça n’a pas été facile. Je pense que ça joue mais le terrain, c’est le terrain, et il y a de l’amélioration sur les dernières sorties », a-t-il déclaré.