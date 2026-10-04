Un rugbyman argentin va « entrer en dépression » après la retraite de Lionel Messi

Lionel Messi s’apprête à vivre ses derniers instants avec l’Argentine, et son départ provoque déjà une immense émotion autour de l’Albiceleste. Alors que le joueur de 39 ans doit disputer son ultime match international face au Bénin, ce mardi au Monumental, le rugbyman argentin Benjamín Urdapilleta a confié à RMC Sport à quel point l’idée de voir la Pulga tirer sa révérence le bouleverse. « Je vais rentrer en dépression », a lâché le joueur de Perpignan dans Bartoli Time, avant d’expliquer : « regarder jouer l’Argentine sans Messi, c’est triste. Ce n’est plus la même chose. C’est incroyable. »

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Urdapilleta n’a pas tari d’éloges envers le capitaine argentin, qu’il considère comme un véritable modèle au-delà du football. « C’est un mec fabuleux dans tous les sens : comme joueur, comme personne avec sa famille… Dehors, c’est un mec humble, alors qu’il pourrait faire le beau tout le temps. Mais il fait toujours profil bas, tranquille. C’est un exemple », a-t-il ajouté. Après avoir annoncé sa retraite internationale fin août, Messi a été rappelé par Lionel Scaloni pour une dernière apparition…