EdF : Olivier Giroud ne veut pas prendre sa retraite internationale

Alors qu'Olivier Giroud va attaquer, demain soir contre l'Australie, sa troisième Coupe du monde à 36 ans, une retraite internationale ne semble pas à l'heure du jour. « Je ne me fixe aucune limite, j’ai dit que ça pourrait être ma dernière compétition, mais je n’ai pas envie d’annoncer quoi que ce soit. Je jouerai jusqu’à ce que mon corps dise stop », a confié l'attaquant du Milan AC, lors d'une interview pour Le Parisien. Pour rappel, celui qui devrait avoir un rôle important en l'absence de Benzema au Qatar, est le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 49 réalisations en 114 sélections.

Il ne se pose pas encore la question d'une retraite internationale. « Je suis en sélection depuis maintenant onze ans. Mon esprit de compétiteur me pousse sans cesse à aller chercher encore plus. J’ai soif de victoires. De trophées. A mon âge, pouvoir être aussi décisif et se sentir bien, c’est un véritable bonheur ». En plus de peser énormément dans le jeu, le natif de Chambéry a déjà marqué 9 buts et délivré 5 passes décisives, en 19 matches toutes compétitions confondues avec les Rossoneri.

