Angers - OM : les compositions officielles

Ce dimanche, on a droit à une affiche entre Angers et l’OM pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Devant son public, Angers s’articule dans un schéma en 4-3-3. Anthony Lopes est dans les buts avec une défense à quatre devant lui : Arcus, Mouton, Gernigon et Raolisoa. Devant la défense, on a un milieu à trois avec Biumla, Belkhdim et Van de Bommen. Allevinah à droite, et Amine Sbaï, à gauche sur les ailes, sont chargés d’alimenter l’attaquant de pointe, El-Ouazzani.

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De son côté, l’OM de Bruno Genesio est organisé dans un dispositif en 4-2-3-1. Dans les buts, on retrouve Jeffrey de Lange, qui a une défense à quatre devant lui, formée par Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, CJ Egan-Riley et Emerson. Au milieu, Nouhoum Kamissoko et Tochukwu Nnadi forment le double pivot (Pierre-Emile Højbjerg est encore absent suite à sa blessure à la cuisse contractée en sélection). Himad Abdelli démarre en tant que titulaire un cran plus haut alors qu’Amine Harit et Igor Paixão sont sur les ailes. Amine Gouiri occupe la pointe de l’attaque.

Les compositions officielles :

Angers : Lopes - Arcus, Raolisoa, Mouton, Gernigon - Biumla, Van den Boomen, Belkhdim - Allevinah, El Ouazzani, Sbaï.

OM : De Lange - Weah, Kondogbia, Egan-Riley, Emerson - Kamissoko, Nnadi - Abdelli, Harit, Paixão - Gouiri.