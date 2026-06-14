La France en extase devant Michael Olise, l’Allemagne retient son souffle avant ses débuts

Michael Olise a conquis tout le monde

À côté du Ballon d’Or Ousmane Dembélé, Michael Olise, un "extraterrestre", va partir à la "conquête du monde" comme l’écrit Le Parisien. Michael Olise est présenté comme un joueur à part, presque inclassable, dans cette Coupe du monde. Sa saison avec le Bayern Munich et ses récentes performances avec les Bleus en font l’un des grands visages de l’équipe de France. Sa technique, sa créativité et sa capacité à rendre le jeu plus simple autour de lui en font un joueur unique qui a déjà conquis le cœur des supporters français. Au sein du groupe tricolore, Olise est aussi décrit comme un leader offensif de plus en plus incontournable, au point d’être déjà vu comme une référence mondiale. Son profil et son positionnement sur l’aile droite ou en numéro 10 donnent à Deschamps de vraies solutions pour l’animation offensive des Bleus. Et son premier match de Coupe du Monde contre le Sénégal sera suivi de près…

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Le grand jour pour l’Allemagne !

“Rendez-nous fiers”, placarde Bild. L’Allemagne fait son entrée en lice dans la compétition à 19h contre le petit poucet Curaçao.

À l’aube du premier match de la Mannschaft, Joshua Kimmich a accordé un entretien au journal allemand. Kimmich, conscient des deux derniers Mondiaux ratés, qui ont vu l’Allemeagne ne même pas passer les poules, a dit que l’objectif était simplement de rendre le pays fier pendant cette Coupe du Monde. En tant que capitaine, il veut transmettre une énergie positive et rappeler que l’équipe représente toute la nation. Le joueur du Bayern Munich pense qu’une victoire convaincante dès le premier match, mais aussi la manière de jouer, peuvent créer de l’enthousiasme en Allemagne, comme en 2014, et rassembler tout le pays derrière leur équipe. Enfin, le milieu a reconnu que l’équipe allemande devrait parfois souffrir, mais estime que le soutien du pays peut l’aider à aller loin.

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Le Ghana veut forcer la main pour Thomas Partey

Dans le même groupe que l’Angleterre, le Ghana a fait appel de la décision contre Thomas Partey, nous apprend le Daily Star. Le Ghana tente de faire annuler l’interdiction d’entrée de Thomas Partey au Canada en s’appuyant sur son gouvernement et sur une démarche diplomatique auprès des autorités canadiennes. Pour rappel, Partey a vu son visa refusé et ne pourra donc pas jouer le premier match du Ghana contre le Panama à Toronto. Les autorités canadiennes ont lié leur décision aux poursuites judiciaires en cours au Royaume-Uni, lui qui est accusé de tentative de viol, même si le joueur plaide non coupable. En revanche, il a pu entrer aux États-Unis et pourrait être disponible pour affronter l’Angleterre le 23 juin. Le Ghana considère cette décision comme injuste et a officiellement demandé un réexamen.