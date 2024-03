Jeux Olympiques, France : la nouvelle raison étonnante pour laquelle le Real Madrid ne veut pas libérer Kylian Mbappé

Verra-t-on Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques cet été ? Peut-être en tribunes pour assister à des épreuves de son choix, mais sur les pelouses, ça s’annonce compliqué. Comme le révèle le quotidien L’Equipe, la tendance est plutôt négative. La future arrivée de l’attaquant à Madrid complique sérieusement sa participation. Déjà, parce que les Merengues n’ont aucune obligation de le libérer, les JO n’étant pas considérés comme une date FIFA. Mais aussi parce que pour son adaptation à sa nouvelle équipe et pour des raisons purement physiques, ce n’est peut-être pas la meilleure option…

Quoi qu’il en soit, il reste intéressant de voir ce qui s’est dit à Madrid à ce sujet ces dernières semaines. C’est d’ailleurs un dossier qui avait souvent été abordé dans les médias, et qui créait effectivement un peu d’inquiétude. « Tu peux demander à n’importe quel médecin ou préparateur physique. Il va jouer plus de 50 matchs juste avec le PSG, après il faut rajouter l’Euro et les Jeux Olympiques », s’inquiétait-on du côté de la Cadena SER récemment. Il y a eu cette comparaison avec l’année 2021 de Pedri, qui avait disputé 73 matchs au total dont les JO, et qui a encore, aujourd’hui, du mal à s’en remettre.

Un été trop chargé ?

De façon générale, l’opinion publique madrilène est plutôt contre la participation du joueur à cette compétition. Les Madrilènes ne veulent pas risquer une blessure ou une mauvaise adaptation de leur futur galactique pour un tournoi pas considéré comme important. « Les Jeux Olympiques ne sont pas pour les joueurs confirmés. Tu n’es pas là pour vivre tes rêves, tu es là pour respecter des contrats. Le football n’est pas un sport olympique. Mbappé n’a rien à y faire, comme Griezmann, Ramos ou Piqué (les 2 voulaient y aller en 2021, NDLR) », confiait par exemple le journaliste Anton Meana à ce sujet sur cette même radio.

Et du côté de la direction madrilène, qu’est-ce qu’on en pense ? Et bien selon El Español, on n’est pas spécialement chaud non plus dans les bureaux du Bernabéu. D’abord, parce qu’une participation au tournoi donnerait peu de temps à Mbappé pour s’adapter à sa nouvelle équipe et pour se reposer. Il faudrait, à son retour, mettre en place un plan d’entraînement individuel spécifique pour lui. Mais aussi parce qu’il y a une tournée estivale au Etats-Unis et, forcément, la présence du joueur serait un énorme boost sur le plan marketing, afin de remplir les stades ou sceller des accords avec des sponsors. Une tournée à laquelle il ne pourrait pas prendre part en cas de participation aux Jeux Olympiques. C’est donc aussi pour cette raison que le Real Madrid voit d’un mauvais oeil sa présence à Paris cet été…