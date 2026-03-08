De la R1 à la Ligue 2 en 5 ans, bus à 400 000€, stade de 20 000 places… le projet dingue du FC Chalon

Place forte du basket français, Chalon-sur-Saône porte aussi de grandes ambitions dans le football. Après 11 ans passés en Régional 1, le FCC a atteint son objectif de montée en N3 l’an passé, moins d’un an après l’arrivée du cabinet ARES à la tête du club (à ne pas confondre avec le fonds d’investissement qui dirige l’OL). Cette saison, Chalon-sur-Saône pointe à la 2e place de son groupe en National 3, à trois points de la réserve de Troyes.

Le club respecte pour l’instant sa feuille de route, guidée par l’objectif ambitieux d’atteindre la Ligue 2 d’ici 2029. Trois montées en quatre ans ? La mission semble ambitieuse au-delà du raisonnable, mais les dirigeants veulent en tout cas se donner toutes les chances d’y parvenir. Dans sa volonté d’assurer un confort optimal à ses joueurs, ARES vient de faire l’acquisition d’un bus flambant neuf et dernier cri. Son prix ? 400 000 euros.

Dijon, Auxerre et Sochaux bientôt concurrencés dans la région ?

« Il faut pouvoir mettre à la disposition des joueurs un outil à la hauteur des exigences qu’on leur fixe au quotidien, explique le directeur général de la SAS Football Club Chalonnais, Rudy Fillon, au Journal de Saône-et-Loire. Maintenant, on va pouvoir gagner du temps, faire certains déplacements d’une traite comme ceux à Mulhouse ou en région parisienne. Ça va aussi renforcer la cohésion de l’équipe puisque tous les joueurs seront rassemblés dans un seul et même véhicule. On va pouvoir travailler à l’intérieur et apporter encore plus de professionnalisme à ce qu’on veut faire. Notre but est de tirer la structure du FC Chalon vers le haut, donc nous mettons tous les outils en place pour le faire.

Ce bus haut de gamme, digne de ce qu’on pourrait retrouver chez certains clubs de L1, propose à l’intérieur des sièges ajustables en position allongée, mais aussi bientôt des tablettes numériques individuelles pour permettre aux joueurs de travailler à la vidéo, ainsi que des écrans pour le staff. Les ambitions du club ne s’arrêtent pas là. Le FC Chalon a déposé l’année dernière un projet de nouveau stade de 20 000 places, mais envisage aussi la construction d’un nouveau centre d’entraînement. Comme l’indique le Journal de Saône-et-Loire, les Chalonnais ont également inauguré cette semaine leur nouveau terrain synthétique indoor, qui devrait être la première zone du futur lieu de vie de l’équipe première. Dijon, Auxerre et Sochaux sont avertis : un concurrent régional arrive, et il a faim.