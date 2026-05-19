Chelsea-Tottenham : les compositions officielles

Chelsea reçoit Tottenham ce mardi à 21h15 pour le compte de la 37e journée de Premier League, une rencontre à suivre en direct sur notre site. Après avoir perdu la finale de la FA Cup contre Manchester City, les hommes de Calum McFarlane, qui sera remplacé par Xabi Alonso à la fin de la saison, voudront l’emporter devant leur public pour rester dans la course des places européennes. De leur côté, les Spurs essayeront de s’imposer pour faire un pas vers le maintien.

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Pour ce faire, Calum McFarlane a aligné un 4-2-3-1 avec Delap en pointe accompagné par Palmer, Fernandez et Neto. Caicedo et Santos composent le milieu de terrain. Du côté des Spurs, Kolo Muani et Tel sont titulaires en attaque avec Gallagher et Richarlison tandis que Porro, Danso, Van de Ven et Udogie occupent la défense.

Les compositions officielles :

Chelsea :

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