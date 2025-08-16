Une équipe de Premier League cible un flop de Manchester United

Une équipe de Premier League veut récupérer Rasmus Højlund de Manchester United. En effet, c’est le club londonien de Fulham qui envisagerait de recruter le Danois de 22 ans. Cependant, Fulham souhaite obtenir l’assurance que l’attaquant danois est prêt à les rejoindre avant de formuler une offre concrète selon the Daily Mail. Les Cottagers se positionnent alors que Rodrigo Muniz est courtisé par l’Atalanta. Tandis que l’AC Milan aurait proposé à Manchester United un prêt avec option d’achat fixée à 39 millions, mais Højlund campe sur sa volonté de rester pour se battre et gagner sa place, malgré les arrivées de Šeško, Mbeumo, et Cunha dans un secteur offensif totalement remodelé.

Manchester United est prêt à se séparer de son jeune joueur, en difficulté depuis son transfert en provenance de l’Atalanta (7 buts la saison dernière toutes compétitions confondues). Le club cherche à vendre afin de financer un milieu de terrain et potentiellement un gardien. Fulham n’est donc pas seul dans la course à Højlund, mais le club londonien pourrait être une très bonne option pour le joueur où il serait pratiquement sûr d’être titulaire en pointe de l’attaque.