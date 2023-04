Mercato : Manchester United veut se débarrasser de 13 joueurs !

La suite après cette publicité

Calé à la quatrième place du classement de Premier League, avec trois points d’avance sur Tottenham, Manchester United reste en lice pour une qualification en Ligue des Champions. Si l’objectif est atteint, autant dire que le prochain mercato estival des Red Devils sera animé. Et pas uniquement dans le sens des arrivées.

Le buteur Harry Kane est annoncé avec instance du côté d’Old Trafford, mais le rayon des départs risque d’être plus intense. Le Daily Mail affirme ainsi que MU cherchait à faire partir pas moins de 13 joueurs. Un dégraissage voulu par Erik ten Hag, mais qui doit également servir au club anglais à faire de la place pour de futures recrues afin de rester dans les clous du fair-play financier.

Ça va vendre à tout-va à MU !

Le premier candidat à être cité est le milieu de terrain suédois Anthony Elanga (20 ans). Il serait courtisé par une dizaine de clubs. Prêté à l’Olympique de Marseille, Eric Bailly (28 ans) ne sera pas conservé par les Phocéens, mais les Mancuniens n’en veulent plus non plus, à un an du terme de son contrat. Idem pour le latéral Alex Telles (30 ans), actuellement prêté à Séville. Aaron Wan-Bissaka (25 ans), Donny van de Beek (25 ans), Brandon Williams (22 ans), Anthony Martial (27 ans), Harry Maguire (30 ans) et Facundo Pellistri (21 ans) sont d’autres noms cités par le tabloïd.

En clair, il manque encore quelques noms pour arriver au chiffre treize, mais MU veut se débarrasser des joueurs indésirables à qui il ne reste plus qu’un an de contrat et des paris sur le moyen terme n’ayant jamais été payants. Sans oublier Wout Weghorst, le buteur prêté par Besiktas, qui ne sera pas conservé en raison de son très faible rendement (2 buts inscrits en 20 matches, toutes compétitions confondues).