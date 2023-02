OM-PSG : les jours d’après

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille s’apprête, ce samedi soir, à affronter Clermont. Quelques jours plus tôt, les Olympiens ont réussi l’exploit de vaincre le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Coupe de France. Une première victoire au Vélodrome depuis 2011, ce n’est évidemment pas rien.

Mais, il va falloir redescendre un petit peu de l’euphorie et reprendre une marche en avant en championnat. La dynamique a bien été cassée par la défaite contre l’OGC Nice (1-3), dimanche dernier. En conférence de presse, Igor Tudor et Jonathan Clauss se sont évertués à essayer d’expédier ce qui s’était passé lors du Classique.

À lire

OM-PSG : la masterclass d’Igor Tudor

« Il y a de l’enthousiasme, on a travaillé sur cela. La semaine prochaine on pourra récupérer. On ne fera pas de turnover, il y aura les onze meilleurs sur le terrain. On essayera de tout donner et ensuite cinq joueurs rentreront. Demain (aujourd’hui, ndlr), ce ne sera pas simple. On connaît nos capacités et ce dont on est capable », a commencé par expliquer le coach de l’OM.

La suite après cette publicité

Clauss sait qu’il faut vite switcher

Même son de cloche chez le latéral : « je trouve qu’elle est passée (l’euphorie, ndlr), on en a profité après le match. On sait qu’on a fait quelque chose de grand. C’est la loi du foot, il faut tout remettre en question le lendemain. Il y a une échéance qui arrive vite, donc il faut vite switcher malheureusement. Il faut se remobiliser. Tous nos matches sont intenses, on a enchaîné deux gros matches. On met en place des choses avec le staff et les joueurs pour qu’on récupère mieux. On sait que ce n’est pas évident. On met tout en place pour être à 200% contre Clermont. Forcément, quand vous gagnez c’est plus facile de récupérer. Vous avez l’euphorie de la victoire et que, parfois, ça fait passer au-dessus de la fatigue. On sait que tous les détails sont importants. Sur et en dehors du terrain, c’est important la récupération. Il faut qu’on prenne cet élan de confiance et qu’on le mette à profit dans la récupération et sur ce match de samedi ».

Si le physique a bien sûr été entamé, c’est surtout d’un point de vue psychologique que les Marseillais risquent d’avoir des soucis. Une chose balayée par Clauss : « psychologiquement, c’est le métier de sportif de haut niveau. On a envie de savourer, de profiter de chaque moment, vous savez que dix heures après, on doit se focus sur autre chose. C’est un yoyo émotionnel constant. Il ne faut pas s’enflammer quand on gagne, ni s’enterrer quand on perd. Il faut savoir s’écouter. Je pense qu’on est tous assez matures pour comprendre qu’on a fait quelque chose de grand et pour bonifier ça, il faudra gagner samedi ». Le ton est donné. Maintenant, il faudra joindre les actes à la parole.

La suite après cette publicité

Pour ce match de l’OM, Parions Sport en Ligne vous offre 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un premier but d’Alexis Sanchez (coté à 5,70) pour tenter de remporter 57€.