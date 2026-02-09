Menu Rechercher
Real Madrid : gros malaise en interne pour Dani Carvajal

Par Allan Brevi
1 min.
Carvajal @Maxppp
Valence 0-2 Real Madrid

La situation de Dani Carvajal continue de susciter des interrogations au Real Madrid. Pourtant apte depuis plusieurs semaines, le capitaine n’a toujours pas disputé la moindre minute en Liga depuis l’arrivée d’Álvaro Arbeloa. Face à Valence (0-2), il a de nouveau été écarté, Arbeloa préférant titulariser le jeune David Jiménez, tandis que Trent est entré en jeu en fin de match. Un détail a particulièrement marqué les observateurs : Carvajal n’est même pas allé s’échauffer, renforçant l’idée d’un malaise autour de sa situation…

Sur Carrusel Canalla, un journaliste espagnol a été clair : « ce n’est pas normal qu’il ne soit même pas capable de jouer 15 minutes. Il y a un problème avec Carvajal. » Le flou s’est accentué après la rencontre. Resté plusieurs minutes sur la pelouse à discuter avec le préparateur physique Antonio Pintus, Carvajal a laissé transparaître une certaine inquiétude, illustrant une situation délicate : physiquement disponible, mais toujours mis de côté par le staff. Si cette gestion se prolonge, le cas du capitaine madrilène pourrait rapidement devenir un sujet sensible en interne.

Pub. le - MAJ le
