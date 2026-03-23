Le Séville FC vire son coach

Matías Almeyda n’est plus l’entraîneur du Séville FC, quinzième du classement. Fragilisé depuis la mauvaise série du club andalou, qui restait sur trois matches sans victoire, l’Argentin n’a pas survécu à la défaite des Sévillans à domicile face à Valence samedi dernier (0-2).

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« Matías Almeyda a été démis de ses fonctions d’entraîneur du Séville FC. L’entraîneur argentin quitte le banc du Ramón Sánchez-Pizjuán après avoir dirigé 32 matches officiels, dont 29 en Liga et 3 en Coupe du Roi, depuis son arrivée au club de Nervión à l’été 2025. Le Séville FC tient à remercier Matías Almeyda et son équipe pour le travail accompli ces derniers mois et lui souhaite bonne chance dans ses prochains défis professionnels », peut-on lire dans le communiqué.