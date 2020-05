Premier League : des mesures drastiques imposées pour la reprise de l'entraînement

En Angleterre, le gouvernement a officiellement donné son feu vert pour la reprise du sport professionnel à partir du 1er juin. Et à l’instar de ce qui se trame en Espagne, le championnat pourrait enfin reprendre ses droits le 12 juin prochain. Sur le papier, tout semble calé, mais dans les faits, le fameux plan Restart est encore loin de faire l’unanimité. Les clubs pestent contre l’idée de faire jouer les matches restants sur terrain neutre et certains joueurs affichent de plus en plus de réticences à rechausser les crampons.

En attendant, les formations préparent bel et bien la reprise de l’entraînement. Ce matin, Skysports et la BBC ont d’ailleurs dévoilé les mesures prises par les instances afin d’encadrer et de garantir au mieux la sécurité des stars de la Premier League. Tout d’abord, les joueurs et les membres des staffs devront écrire sur papier qu’ils sont d’accord avec les mesures de sécurité mises en place avant de reprendre l’entraînement. Les clubs sont également obligés de désigner un « COVID-19 officer », à savoir une personne chargée de gérer tout problème lié au virus (contamination d’un joueur par exemple).

Des mesures strictes

Cependant, cette personne ne devra pas être membre du staff médical. Pour ce qui est de la gestion des joueurs face au virus, tout élément présentant des symptômes du COVID-19, mais dont le test serait négatif, devra être mis à l’isolement pendant 7 jours avant de subir un nouveau test. Dans tous les cas, il ne sera pas autorisé à se présenter au centre d’entraînement. Les joueurs ayant voyagé hors du Royaume-Uni après le 23 mars devront prouver qu’ils sont restés en Angleterre pendant au moins deux semaines (après leur retour) et/ou que le résultat du test est négatif.

Enfin, les joueurs ont l’interdiction de partager les transports, devront utiliser leurs propres mesures de protection (masques) et toute réunion dans les parties communes sera interdite. Excepté pour le secteur médical. Quant aux séances en elles-même, elles ne devront pas durer plus de 75 minutes. Les terrains seront désinfectés et les joueurs n'auront pas le droit de se tacler !