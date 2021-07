Memphis Depay dévoile ses ambitions colossales et ce qu'il peut apporter au FC Barcelone

Il n'est arrivé à Barcelone qu'il y a quelques jours seulement, mais visiblement, la star néerlandaise se sent comme un poisson dans l'eau. Après sa première apparition en amical face à Girona, ponctuée par un but sur penalty, les médias catalans ont déjà commencé à s'enflammer. En attendant de briller dans les rencontres qui compteront, l'ancien de l'OL s'est exprimé ce mercredi dans une interview accordée à Sport.

Le buteur a notamment évoqué la possibilité d'évoluer aux côtés de Messi et du Kun Agüero : « nous sommes beaucoup d'attaquants, mais nous sommes tous différents selon moi. J'ai des qualités et des points forts différents de ceux d'Agüero par exemple, et d'autres joueurs. Je crois que nous sommes compatibles tous les trois, on verra comment ça se passera. Jouer avec Messi, ça serait incroyable. J'espère que ça sera possible. Il a une série de qualités dont a besoin l'équipe, et il faut construire autour. Il y a beaucoup de talent dans l'équipe. Ce serait fantastique de jouer et de gagner des titres à ses côtés, vraiment ». Il a aussi expliqué se sentir très à l'aise dans la ville déjà, en plus d'avoir encensé Frenkie de Jong.

Il veut tout gagner

Mais surtout, il a affiché de sacrées ambitions. « Gagner des trophées. C'est pour ça que je suis venu dans ce club, sans aucun doute. J'essayerai, tout en restant à ma place, de tout donner pour aider à atteindre les objectifs. C'est mon but. On verra quel rôle j'aurai, mais dans tous les cas le plus important est d'apporter à l'équipe et de profiter », a-t-il répliqué lorsqu'on lui a demandé quels sont ses objectifs.

« Je tente toujours de créer du danger, et jouer direct, chercher le chemin le plus court pour marquer. J'adore comment joue le Barça et je veux m'adapter le plus vite possible. Je veux gagner des trophées, aider l'équipe avec des passes décisives et des buts. Je dois tout donner sur le terrain pour l'équipe. Je vais tenter d'appliquer mes qualités. On ne peut pas comparer Lyon et le Barça. C'est une nouvelle aventure pour moi, un autre club, un autre vestiaire, quelque chose de totalement différent », a ensuite expliqué Depay, interrogé sur son style de jeu et les différences entre l'OL et le Barça. Une aventure qui promet...