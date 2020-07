Serie A : l'Atalanta perd gros contre l'Hellas Vérone

Pour le compte de cette 34e journée de Serie A, les joueurs de l’Atalanta Bergame se déplaçaient sur la pelouse de l’Hellas Vérone pour y affronter le 9e de Serie A. Actuellement 3e de ce championnat, les Bergamotes se devaient de l’emporter pour devenir le nouveau dauphin des Turinois et ainsi devancer de deux points les joueurs de l’Inter et se rapprocher un peu plus des joueurs de la Juventus. Le récent rouleau compresseur, qui avait battu Brescia (6-2) il y a de cela quatre jours, entamait ce match à l’image des derniers. Dès la 14e minute, Mario Pasalic était tout près d’ouvrir le score mais sa frappe terminait finalement dans les bras du gardien. Une équipe de l’Atalanta tout de même moins en jambes qu’à son habitude continuait de se créer quelques occasions dangereuses, en vain. Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur ce score nul et vierge (0-0).

Mais après la pause, les Bergamotes revenaient plus déterminés et n’avaient besoin que de quatre minutes pour ouvrir le score par l’intermédiaire de Duvan Zapata (49e, 0-1). Après une perte de balle catastrophique de la défense adverse, l’attaquant international colombien se retrouvait seul face au gardien et ne tremblait pas pour inscrire son 17e but de la saison en Serie A. On pensait alors assister à une nouvelle démonstration du prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions, mais contre toute attente, Vérone égalisait à l'heure de jeu. Matteo Pessina profitait d'une frappe mal repoussée par Pierluigi Gollini pour pousser la balle dans le but vide (59e, 1-1). Un but qui venait perturber une équipe de l'Atalanta moins impressionnante que ces dernières semaines. Malgré une forte possession de balle en leur faveur, les joueurs de Gian Piero Gasperini n'arrivaient pas à prendre le dessus dans cette rencontre et concédaient leur deuxième match nul consécutif à l’extérieur. Un coup d'arrêt pour les joueurs de Bergame qui pourraient voir la Lazio passer devant au classement.