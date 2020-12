Stéphanie Frappart élue meilleure arbitre du monde, Didier Deschamps également récompensé

À l’inverse du Ballon d’Or qui ne sera pas remis cette année à cause de l’épidémie de coronavirus, «l’International Federation of Football History and Statistics» a, comme chaque année, récompensé les meilleurs arbitres de la planète. L’organisation d’études historiques et statistiques créée en 1984 a rendu son verdict ce samedi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Français ne manquent pas à l’appel, particulièrement deux. La Fédération Française de Football nous apprend sur son site officiel que l’arbitre Stéphanie Frappart a été désignée «meilleure arbitre du monde» chez les femmes.

Une énième récompense pour la Française, qui dirigeait cette semaine son premier match de Ligue des Champions entre la Juventus et le Dynamo Kiev. Une performance grandement saluée par la presse italienne. Mais ce n’est pas tout. Didier Deschamps a quant à lui été élu meilleur sélectionneur d’une équipe masculine pour la deuxième fois en trois ans, après avoir remporté ce titre honorifique en 2018 à la suite de la Coupe du monde glanée avec l’équipe de France.