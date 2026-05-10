Le groupe du PSG face à Brest

Fraîchement qualifié pour la finale de la Ligue des champions, le PSG est de retour aux affaires ce dimanche soir en Ligue 1. L’occasion d’assurer le titre de champion en cas de succès. Pour l’occasion, le coach Luis Enrique a dévoié un groupe où l’on retrouve plusieurs titis parisiens.

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Avec les blessures de Pacho, Nuno Mendes, Zaire-Emery et Hakimi, le technicien espagnol a décidé de faire appel aux jeunes Dimitri Lucea (défenseur central) et David Boly (latéral droit). Pour le reste, aucune surprise avec le groupe au complet et la présence de Safonov.