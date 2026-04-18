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Premier League

Neymar est fan de Rayan Cherki

Par Allan Brevi
1 min.
ney @Maxppp

Pour Cherki, l’éloge est venu d’une référence en la matière. Lors d’un entretien accordé à Ziggo Sport, Neymar a pris le temps de saluer le profil rare de Rayan Cherki, qu’il considère comme l’un des derniers véritables artistes du ballon rond. À 34 ans, désormais à Santos, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’inquiète de l’évolution du jeu moderne, de plus en plus tourné vers l’impact physique au détriment de la créativité individuelle…

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« Le football a maintenant changé. Aujourd’hui, on voit très peu de joueurs spéciaux avec le ballon, comme Vini Jr, Rodrygo, Rayan Cherki, ce n’est qu’une poignée. Le football est maintenant plus axé sur la puissance et l’intensité. C’est pourquoi on perd toute une génération de joueurs spéciaux avec le ballon : les dribbleurs. Quand tu commences à travailler ta force à la place, tu perds une partie de ton talent », a expliqué l’ex-star du Barça. Dans ce contexte, la première saison prometteuse de Cherki du côté de Manchester City ne fait que renforcer ce constat. L’international français s’impose progressivement comme un profil à part, capable de faire la différence balle au pied, au point de séduire l’un des meilleurs dribbleurs de sa génération.

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