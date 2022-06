Le PSG a bouclé le transfert de Vitinha !

L’affaire était bien engagée. Courtisan déclaré de Vitinha (22 ans), le Paris Saint-Germain s’est rapidement entendu avec le milieu de terrain portugais sur les bases d’un contrat de cinq ans. Mais s’il était disposé à payer les 40 M€ correspondant au montant de la clause libératoire, le club champion de France peinait à trouver un accord avec le FC Porto.

Payer tout d’un coup ? Réussir à échelonner le paiement ? Tel était le contenu des discussions entre Franciliens et Lusitaniens ces derniers jours. Mais hier, Record a annoncé en exclusivité que Jorge Mendes a pris son jet pour débarquer dans la capitale française. Et quand le super agent se déplace en personne, c’est rarement pour enfiler des perles.

Paris paiera en plusieurs fois

Résultat : l’affaire a enfin été réglée. Record et O Jogo annoncent en chœur qu’un accord définitif a été trouvé entre le PSG et Porto. Vitinha sera parisien jusqu’en 2027. L’officialisation du transfert de l’international lusitanien (3 sélections) pourrait même intervenir ce jeudi. Mais ce n’est pas tout.

Les deux médias affirment également que les Rouge-et-Bleu ont réussi à obtenir gain de cause ! Les décuples champions de France vont bien payer 40 M€, mais ils ne verseront pas toute la somme en une fois. Record précise que Paris paiera 20 M€ cet été et le reste ensuite. O Jogo se montre plus précis et évoque un paiement en trois fois.