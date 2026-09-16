Le PSG et 4 autres clubs se placent pour piquer le prodige JJ Gabriel à Manchester United

C’est l’information qui a fait la une des médias anglais hier. À 15 ans seulement et sans aucune apparition, ni même convocation en équipe première de Manchester United, JJ (Joseph Junior Andreou) Gabriel avait part de ses intentions de quitter son club formateur sur le champ. Cela a fait l’effet d’une bombe chez les Mancuniens qui ont fait de lui le plus grand espoir de sa génération (2010). Michael Carrick comptait même l’appeler durant la saison. Pour rappel, le jeune ailier (qui peut également évoluer au poste d’attaquant) s’était fait remarquer du grand public après son triplé en Youth League contre Sabah la semaine dernière (5-0).

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La direction n’a pas totalement fait une croix sur lui et compte bien batailler. En effet, si JJ Gabriel a le droit de demander la résiliation de son contrat, celle-ci doit être bilatérale. Selon The Athletic, les Red Devils n’ont aucune intention de voir filer leur pépite sans rien tenter. Le propriétaire Sir Jim Ratcliffe a été mis au courant et c’est tout un club qui essaie de convaincre JJ Gabriel de faire machine arrière, à un an de la fin de son contrat. Sauf que les espoirs mancuniens risquent d’être réduits à néant dans les prochaines semaines. Le 6 octobre prochain, le joueur va fêter ses 16 ans. Un anniversaire qui pourrait tout changer.

Le Real Madrid est très chaud

Le média anglophone rappelle en effet que la loi britannique autorise un individu âgé de 16 ans à quitter l’Angleterre s’il possède un passeport irlandais ou chypriote. Dans le cas contraire, tout joueur doit patienter jusqu’à ses 18 ans. Eh bien devinez quoi ? Le père de JJ Gabriel a été international irlandais et sa mère est d’origine chypriote. En clair, le clan Gabriel a techniquement la possibilité d’obtenir gain de cause dès cette année. Sans surprise, sa situation interpelle et les plus grands clubs d’Europe, qui connaissent déjà son talent, étudient ce dossier, à commencer par se renseigner sur les raisons du malaise du joueur à Manchester.

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Chelsea, le Bayern Munich, le Real Madrid et le FC Barcelone sont tous sur ses traces selon différents médias anglais, mais The Athletic assure que le Paris Saint-Germain est également sur le coup. Le club de la capitale a fait du recrutement de jeunes talents en devenir l’un des nouveaux axes de sa politique de développement. Les Rouge et Bleu passeront-ils à l’action ? Nul ne le sait encore. En revanche, il se murmure que le Real Madrid serait le club le plus chaud dans ce dossier. Les Merengues aimeraient intégrer JJ Gabriel au Castilla et le jeune Anglais ne serait pas insensible à l’idée de rejoindre la Casa Blanca. En attendant, le joueur ne s’est pas présenté au centre d’entraînement de MU. Affaire à suivre.