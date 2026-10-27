Ballon d’Or : la réponse ferme du PSG à France Football

Ils avaient beau être 9 dans les 30 nommés pour le Ballon d’Or (10 avec Ferran Torres arrivé cet été), le PSG n’avait pas beaucoup de chance de conserver le titre acquis par Ousmane Dembélé en son sein pour cette année. Le tenant du titre était sans doute la meilleure carte à jouer, mais au fil des semaines, on a senti que l’écart se creusait avec les autres favoris, à commencer par Lamine Yamal, Harry Kane, le futur lauréat, Kylian Mbappé et Rodi. Khvicha Kvaratskhelia et Fabian Ruiz étaient également en bonne position, chacun avec des arguments à faire valoir sans devenir incontournable.

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Le PSG pouvait légitimement craindre une dispersion des voix pour ses joueurs. Dans un premier temps, il a décidé de mettre le milieu de terrain espagnol au second rang pour ne laisser la lumière qu’au Français et au Géorgien. L’idée était de les hiérarchiser selon les performances à venir avant le vote sauf qu’ils ne se sont pas vraiment distingués et il a bien fallu voir la vérité en face. Aucun des deux n’allait le remporter cette année. Le choix a donc été de ne pas choisir et mettre plutôt en avant le collectif, selon les informations du Parisien. Le double champion d’Europe a d’ailleurs récupéré le titre de club de l’année pour la seconde fois de suite.

Le PSG a choisi de ne pas choisir

En choisissant de stopper sa campagne pour l’un comme pour l’autre, le PSG a préféré la quiétude de son vestiaire en ne froissant personne. Au mieux, Dembélé (7e) ou Kvara (6e) aurait récupéré deux ou trois places de mieux, insuffisant pour décrocher la précieuse timbale. De quoi s’attirer les critiques de Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football, organisateur du trophée et de la soirée, lequel a trouvé que «la communication du PSG n’a peut-être pas été très claire en essayant de valoriser trois joueurs, puis deux», alors qu’«ils auraient dû rouler pour un joueur», en l’occurrence, «le tenant du titre, Ousmane Dembélé.»

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Le club de la capitale assume ce choix, la preuve à tous les étages de la fusée. Dembélé était présent à Londres, car blessé, mais au même moment se tenait le choc face à l’OL au Parc des Princes. Nasser Al-Khelaïfi a fait le choix de la Ligue 1 plutôt que des huiles de la cérémonie. Il rejoint son entraîneur, Luis Enrique, lequel clame depuis toujours son désintérêt pour les trophées individuels. Pour lui, il s’agit plus d’un casse-tête de vestiaire à régler. Le Bayern Munich a par exemple mis en avant Harry Kane plutôt que Michael Olise, tous les deux présents dans la capitale anglaise à l’inverse d’un Jude Bellingham, totalement éclipsé par le Real Madrid et le choix de mettre Kylian Mbappé en avant.