OL : Rudi Garcia justifie ses choix

À quelques minutes du début du match entre l'OL et le Bayern Munich, Rudi Garcia s'est arrêté au micro de RMC pour évoquer son adversaire du soir. « La particularité de ce Bayern est d'être plus physique que Manchester City et d'avoir moins jeu à l'intérieur et plus de centres et débordements. Quand on connait la qualité de Müller et Lewandowski, il faudra gérer ces situations-là. »

Il a également commenté son choix de laisser Moussa Dembélé de nouveau sur le banc, au profit de Toko Ekambi. « Un, Karl le mérite, l'équipe a gagné et deux, parce que ça me donne des options tactiques complètement différentes. Je peux passer par plein de systèmes différents et comme ils jouent beaucoup sur les côtés, ça me servira pour des ajustements tactiques. Et puis Moussa va entrer et claquer un but pour nous qualifier ! », a-t-il dit. Les Lyonnais ne demandent pas mieux.