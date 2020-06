Rennes-OM : la mise au point de M'Baye Niang

À 25 ans et après deux ans passés au Stade Rennais, M'Baye Niang (25 ans) s’est complètement relancé en Bretagne. Auteur de 21 buts en 55 matches de Ligue 1 sous le maillot rouge-et-noir, l’international sénégalais (23 sélections, 4 buts) a toutefois fait parler de lui après avoir affiché publiquement son envie de jouer un jour à l’Olympique de Marseille. Des déclarations répétées à plusieurs reprises qui ont fini par agacer les dirigeants rennais, dont Julien Stéphan.

Alors que le SRFC se prépare à disputer (peut-être) la première Ligue des Champions de son histoire, l’entraîneur breton avait fait savoir qu’il souhaitait partir au combat la saison prochaine qu’avec des joueurs impliqués. Aujourd’hui, Niang a choisi de calmer le jeu dans un entretien accordé à RMC Sport. S’il assure ne pas encore savoir où il évoluera durant la saison 2020/2021, l’ancien Caennais affirme qu’il est prêt à rempiler à Rennes pour y jouer la coupe aux grandes oreilles.

Niang est prêt à rester à Rennes

« Ah oui, oui, oui, très clairement ! Ça fait deux ans qu’on se bat pour ça (jouer la C1, ndlr). On a réussi quelque chose d’exceptionnel. Et comme je l’ai dit, je suis un joueur du Stade Rennais. Je vais reprendre avec le Stade Rennais. Et je serai très heureux si jamais je devais rester au Stade Rennais cette saison. » Prêt à rester, Niang est également revenu sur les nombreuses photos prises de lui dans la région de Marseille.

Et selon l’intéressé, sa présence dans la cité phocéenne s’explique simplement par le fait qu’il avait choisi d’y passer ses vacances. Et pas pour forcer un transfert à l’OM. « Oui, j’étais juste en vacances. Là, je suis en vacances autre part. Ça parle un peu moins car ce n’est pas Marseille, mais je suis aussi en vacances dans une belle ville. Mais bon... Je voulais juste mettre à terme à toutes ces rumeurs. » Une mise au point destinée à rassurer l’environnement rouge-et-noir.