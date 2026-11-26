Le Stade Rennais doit renouer avec la victoire contre NEC. Les Bretons, invaincus en Ligue Europa (1 victoire, 3 nuls), n’ont plus gagné depuis un mois et restent sur deux nuls et deux défaites toutes compétitions confondues et reçoivent des Néerlandais, qui restent sur un défaite sèche contre le PSV Eindhoven en championnat (1-4), mais auteurs d’un bilan satisfaisant en Europe (2 victoires, 1 nul et 1 défaite). L’espoir est permis pour les joueurs de Franck Haise puisque NEC est friable dans son antre avec qu’une seule victoire en huit matches officiels cette saison au Goffertstadion. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

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Pour ce match, Franck Haise est privé de Valentin Rongier et Mahdi Camara, tous deux touchés le week-end dernier, mais enregistre le retour de Przemyslaw Frankowski et d’Estéban Lepaul, revenu d’un mois d’absence. Le meilleur buteur rennais est d’ailleurs titulaire dans un 3-5-2 aux côtés de Dia sur le front de l’attaque. Ait Boudlal, Cresswell et Oliveira composent la défense à trois devant Samba tandis que Reynolds et Nagida occupent les couloirs. Szymanski, Thomasson et Djaoui Cissé, eux, sont dans l’entre-jeu. NEC débute en 3-4-3 avec Cretazz dans les buts et une défense Storm-Kaplan-Fonville. Willumson, Nejasmic et Bischoff composent le ligne de quatre au milieu avec Lebreton, le seul Français de cette formation. Enfin, les capés Chery et Tadic évoluent en soutien de Linssen, seul en pointe.

Les compositions officielles :