Strasbourg : les adieux de Diego Moreira à La Meinau

Un dernier adieu à La Meinau. Juste avant le coup d’envoi de la deuxième rencontre de cette 2e journée de Ligue 1, opposant Strasbourg et le RC Lens, ce samedi, Diego Moreira a salué une dernière fois le public strasbourgeois. Pour rappel, l’ailier belge âgé de 22 ans a été transféré cet été à l’AC Milan contre un chèque estimé à 60 millions d’euros. Resté deux saisons en Alsace, Diego Moreira a pris part à 76 rencontres avec le club strasbourgeois, pour un total de sept réalisations et 16 passes décisives.

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Les adieux de Diego Moreira au Stade de la Meinau 👋🏼#RCSARCL pic.twitter.com/MROpKr007j — L1+ (@ligue1plus) August 29, 2026

Élément essentiel sous les ordres de Liam Rosenior, puis de Gary O’Neil, l’international belge (4 sélections) a également contribué au beau parcours du RCSA, la saison passée, en Ligue Conference, conclu par une demi-finale perdue contre le Rayo Vallecano. Il a aussi découvert la sélection des Diables Rouges, grâce à ses bonnes performances avec Strasbourg, ce qui lui a permis de disputer la Coupe du Monde cet été.