Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Strasbourg : les adieux de Diego Moreira à La Meinau

Par Kevin Massampu
1 min.
Diego Moreira @Maxppp

Un dernier adieu à La Meinau. Juste avant le coup d’envoi de la deuxième rencontre de cette 2e journée de Ligue 1, opposant Strasbourg et le RC Lens, ce samedi, Diego Moreira a salué une dernière fois le public strasbourgeois. Pour rappel, l’ailier belge âgé de 22 ans a été transféré cet été à l’AC Milan contre un chèque estimé à 60 millions d’euros. Resté deux saisons en Alsace, Diego Moreira a pris part à 76 rencontres avec le club strasbourgeois, pour un total de sept réalisations et 16 passes décisives. 

La suite après cette publicité

Élément essentiel sous les ordres de Liam Rosenior, puis de Gary O’Neil, l’international belge (4 sélections) a également contribué au beau parcours du RCSA, la saison passée, en Ligue Conference, conclu par une demi-finale perdue contre le Rayo Vallecano. Il a aussi découvert la sélection des Diables Rouges, grâce à ses bonnes performances avec Strasbourg, ce qui lui a permis de disputer la Coupe du Monde cet été.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Milan
Diego Moreira

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Milan Logo AC Milan
Diego Moreira Diego Moreira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier