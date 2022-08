Manchester United veut recruter Adrien Rabiot !

La suite après cette publicité

Manchester United ne pouvait pas plus mal démarrer. Une défaite à domicile face à Brighton, équipe qui a perdu ses deux meilleurs éléments sur le mercato (Bissouma et Cucurella) et une performance collective peu inspirée. De quoi donner de premiers maux de tête au nouvel entraîneur Erik ten Hag, qui espérait impulser une nouvelle ère à Old Trafford.

Pour cela, il va falloir encore investir sur le marché des transferts, notamment au milieu de terrain, où la paire Fred-McTominay est, étrangement, toujours titulaire. MU doit se faire une raison et oublier Frenkie de Jong, clairement pas chaud à l'idée de rejoindre Manchester et on peut le comprendre à la vision de la 1ère journée de Premier League.

Rabiot pour oublier De Jong

Dès lors, les dirigeants mancuniens se penchent sur d'autres pistes et l'une d'elles mène à Adrien Rabiot ! Comme le révèle The Athletic, MU travaille pour recruter pour le milieu de terrain français, qui appartient à la Juventus Turin. Il reste seulement un an de contrat à Rabiot avec la Vieille Dame et la question d'un départ cet été se posait clairement... jusqu'à la blessure de Paul Pogba, qui va lui faire manque plus d'un mois de compétition.

Selon le Manchester Evening News, une offre a même déjà été formulée et acceptée par la Juventus Turin. Ne resterait désormais plus qu'à convaincre la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot. L'arrivée de Manchester United dans ce dossier pourrait changer la donne. Pour l'ancien Parisien, âgé de 27 ans, cela pourrait être une belle opportunité, d'autant qu'il y a un boulevard pour s'imposer dans l'entrejeu des Red Devils. Mais le risque d'un changement de club à quelques mois de la Coupe du Monde est toujours réel. Affaire à suivre.