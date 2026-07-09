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Le premier but d’Antoine Griezmann avec Orlando City

Par Sasha Nahon
1 min.
Antoine Griezmann à Orlando @Maxppp

Antoine Griezmann a réussi ses premiers pas sous les couleurs d’Orlando City. Pour son premier match avec sa nouvelle équipe américaine, l’ancien international français a participé au large succès des siens face aux Tampa Bay Rowdies (6-0), une formation évoluant en USL, la deuxième division du football aux États-Unis. Cette rencontre amicale marquait le début de la préparation d’Orlando avant la reprise de la saison de MLS. Titulaire, Griezmann n’a pas tardé à se distinguer en inscrivant le premier but de la rencontre, au terme d’une action qu’il avait lui-même lancée. Une première apparition réussie pour l’attaquant français, déjà adopté par son nouveau club.

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Désormais tourné vers ce nouveau défi américain, Griezmann va poursuivre son adaptation avant le début officiel de la saison. Orlando City lancera son championnat le 22 juillet 2026 face à San José Earthquakes, trois jours après la finale de la Coupe du monde. À 35 ans, le Français entame donc un nouveau chapitre de sa carrière avec l’ambition d’apporter son expérience et sa qualité technique à une équipe qui espère jouer les premiers rôles en MLS.

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