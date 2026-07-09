Le premier but d’Antoine Griezmann avec Orlando City

Antoine Griezmann a réussi ses premiers pas sous les couleurs d’Orlando City. Pour son premier match avec sa nouvelle équipe américaine, l’ancien international français a participé au large succès des siens face aux Tampa Bay Rowdies (6-0), une formation évoluant en USL, la deuxième division du football aux États-Unis. Cette rencontre amicale marquait le début de la préparation d’Orlando avant la reprise de la saison de MLS. Titulaire, Griezmann n’a pas tardé à se distinguer en inscrivant le premier but de la rencontre, au terme d’une action qu’il avait lui-même lancée. Une première apparition réussie pour l’attaquant français, déjà adopté par son nouveau club.

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🟣 1-0 🟢 pic.twitter.com/cWcA7LGl9f — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 8, 2026

Désormais tourné vers ce nouveau défi américain, Griezmann va poursuivre son adaptation avant le début officiel de la saison. Orlando City lancera son championnat le 22 juillet 2026 face à San José Earthquakes, trois jours après la finale de la Coupe du monde. À 35 ans, le Français entame donc un nouveau chapitre de sa carrière avec l’ambition d’apporter son expérience et sa qualité technique à une équipe qui espère jouer les premiers rôles en MLS.