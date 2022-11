CdM, France : Adrien Rabiot n'a pas eu peur de ne pas être appelé

La suite après cette publicité

Interrogé au micro de RTL, Adrien Rabiot s'est exprimé quant à la pression qui reposait sur lui à l'approche du coup d'envoi de cette 22e édition de la Coupe du Monde (20 novembre - 18 décembre). S'il n'avait pas participé au sacre de 2018, le milieu de terrain de 27 ans pourrait bien avoir un rôle prédominant dans la future possible épopée tricolore.

« Je n'avais pas peur de ne pas y être. J'étais performant, je sais que le sélectionneur compte sur moi. Avec les absences de N'Golo (Kanté) et de Paul (Pogba), j'avais moins de pression qu'en 2018. Malgré l'épisode de 2018, on n'a jamais eu une mauvaise relation avec Didier Deschamps. On s'est mieux compris, on a beaucoup plus échangé. J'ai grandi aussi », s'est ainsi confié le milieu de la Juventus Turin, très en forme ces dernières semaines.