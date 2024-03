Bundesliga : c’est le chaos au Bayern Munich

Le Klassiker va laisser des traces. Le Bayern Munich allait pourtant mieux depuis quelques semaines et restait sur une bonne dynamique de trois victoires en quatre matches en Bundesliga, en plus d’une qualification largement confirmée contre la Lazio, en Ligue des Champions. Attendus au tournant pour le Klassiker contre le Borussia Dortmund, les Bavarois n’ont pas du tout confirmé et ont offert aux Marsupiaux leur premier succès dans leur Allianz Arena pour la première fois depuis dix ans.

Une défaite lourde de conséquence, d’autant plus que le Bayer Leverkusen garde 13 points d’avance en tête du Championnat et à 7 journées de la fin du Championnat. «La Bundesliga est-elle terminée ? Oui. Totalement. Félicitations à Leverkusen», avait avoué Thomas Tuchel après la défaite, alors que le Bayern Munich a remporté les 11 derniers titres. «Nous sommes très déçus de notre performance. Nous avons manqué d’intensité, nous avons manqué d’urgence, nous avons manqué d’engagement, nous avons manqué de faim», a-t-il ajouté sur ESPN.

Les cadres du Bayern Munich s’emportent

Même chose pour Joshua Kimmich, qui aura été le plus virulent de la soirée. «Je me demande comment nous pouvons réaliser une telle performance dans un tel match. C’est complètement inexplicable pour moi, c’est complètement incompréhensible. En deuxième mi-temps, on avait l’impression qu’il n’y avait pas d’enjeu. C’était comme un match amical ! Nous, les joueurs, devrions rentrer chez nous et nous remettre en question. Si nous jouons comme ça, ce sera difficile la semaine prochaine contre Heidenheim et bien sûr en Ligue des champions».

Après cette sortie, Kinglsey Coman a d’ailleurs confirmé les propos de son partenaire. «Je ne suis pas satisfait d’être revenu avec une défaite. J’espère que les choses iront mieux dans les semaines à venir. Nous avons eu plus d’occasions qu’eux lors du premier match. mais ils ont été efficaces. Pour gagner ce genre de matchs, il faut tenter sa chance», a-t-il expliqué au micro de BeIN Sports. Une tension palpable en interne, à quelques jours d’un rendez-vous décisif contre Arsenal, en Ligue des Champions.