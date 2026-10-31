L’Atlético de Madrid est en train de terrifier la Liga !

Il y a des équipes qui séduisent par leur football, d’autres qui impressionnent par leurs individualités. Et puis il y a l’Atlético de Madrid, qui semble avoir retrouvé ce qui a longtemps fait sa force : une identité collective presque impossible à contourner. Depuis plusieurs semaines, les hommes de Diego Simeone ont enclenché une dynamique impressionnante, avec sept victoires consécutives en Liga et neuf succès en dix journées. Leader provisoire de Liga avec 28 points après sa nouvelle victoire contre Levante ce samedi, le club madrilène est plus que jamais impliqué dans la course au titre après un début de saison plus hésitant. Mais au-delà des résultats, c’est surtout la manière qui interpelle. L’Atlético a retrouvé cette capacité à faire déjouer ses adversaires, à souffrir ensemble et à frapper au moment opportun.

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La première pierre de cette réussite repose sur une solidité défensive qui rappelle les plus belles années de l’ère Simeone. Avec seulement huit buts encaissés en onze rencontres de championnat, les Colchoneros possèdent l’une des meilleures défenses de Liga (le Celta de Vigo n’a encaissé que 7 buts). Jan Oblak retrouve progressivement son influence habituelle, tandis que la charnière composée notamment de Cristian Romero et Dávid Hancko apporte de la puissance, de l’agressivité et de la sérénité. Sur les côtés, Alejandro Grimaldo et les autres solutions défensives permettent également à l’équipe de conserver un équilibre précieux. L’Atlético ne cherche pas nécessairement à dominer chaque rencontre : il sait fermer les espaces, réduire les possibilités adverses et transformer la moindre erreur en opportunité. C’est toute la philosophie de Simeone : une équipe qui ne renonce jamais, qui accepte de défendre ensemble et qui considère chaque duel comme un combat collectif.

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Simeone a retrouvé la recette du succès

Mais réduire cet Atlético à son seul pragmatisme défensif serait une erreur. Cette saison, les Madrilènes ont également gagné en variété et en efficacité offensive. Avec 22 buts inscrits en onze journées, ils figurent parmi les attaques les plus prolifiques du championnat. Surtout, le danger vient désormais de partout : dix joueurs différents ont déjà trouvé le chemin des filets en Liga. Álex Baena s’est notamment imposé comme un élément essentiel du dispositif, tandis que Julián Álvarez retrouve progressivement son efficacité. Et les recrues estivales ne sont pas étrangères à cette évolution. Le recrutement de Kang-in Lee, arrivé du PSG, apporte de la créativité, de la percussion et une qualité technique supplémentaire entre les lignes. De son côté, Jonathan David, prêté par la Juventus, offre une solution offensive mobile, capable de prendre la profondeur, de combiner et de peser dans la surface. Deux profils différents, mais parfaitement complémentaires dans le projet madrilène.

C’est peut-être là que réside la grande réussite de l’Atlético cette saison : avoir conservé son ADN tout en faisant évoluer ses armes. Le recrutement estival semble particulièrement intelligent, avec des joueurs immédiatement opérationnels, capables d’apporter de nouvelles solutions sans remettre en question les fondations du collectif. Buteur ce samedi, Alejandro Grimaldo, recruté au Bayer Leverkusen l’été dernier, confirme cette tendance. Dans une Liga où le FC Barcelone impressionne également et où le Real Madrid reste un concurrent redoutable, les Colchoneros ont désormais les arguments pour regarder leurs rivaux droit dans les yeux. La route est encore longue et Simeone sait mieux que personne qu’une saison se gagne dans la durée. Mais cet Atlético possède quelque chose de particulier : une défense qui rassure, une attaque qui répond présent et un groupe qui semble avoir retrouvé le plaisir de gagner ensemble. Le titre n’est plus un simple objectif lointain. À Madrid, on commence sérieusement à rêver d’une nouvelle conquête de l’Espagne.