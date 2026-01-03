La presse lance le derby entre le PSG et le Paris FC, la story de Lamine Yamal qui retourne l’Espagne

Le derby parisien fait son retour

En France, ce week-end va revoir le jour. Comme le relaye le Figaro Sport, le PSG et le Paris FC se retrouvent ce dimanche au Parc des Princes, deux clubs issus d’une histoire commune aussi brève que mouvementée. Entre 1970 et 1972, les deux entités ne faisaient qu’une après une fusion entre le Paris FC et le Stade Saint-Germain, donnant naissance au Paris Saint-Germain. Ce mariage de circonstance, voulu par la FFF pour doter la capitale d’un grand club, a rapidement explosé sur fond de pressions politiques et financières. En 1972, le divorce est acté : le Paris FC conserve le Parc des Princes et les professionnels, le PSG repart en Division 3. Deux trajectoires opposées depuis, qui se croisent à nouveau plus de 50 ans plus tard. RMC Sport a aussi évoqué cette histoire sur son site ce matin. « Un premier derby parisien dans la peau du petit frère pour le Paris FC, écrit le média français avant d’ajouter que Le Paris FC va effectuer l’un des déplacements les plus courts de l’histoire du football. 44 mètres séparent son antre de Jean-Bouin du Parc des Princes ». « C’est un derby parce qu’on est à côté, c’est certain. Mais footballistiquement parlant, ce n’est pas un choc comme peut l’être un AC Milan – Inter, bien sûr », relativise Ilan Kebbal. Enfin, AS écrit « Paris récupère son derby. Les deux clubs se rencontrent pour la première fois depuis 1978. » La hype dépasse même la frontière française.

La suite après cette publicité

Lamine Yamal met le feu au derby face à l’Espanyol

Le FC Barcelone démarre 2026 par un derby brûlant contre l’Espanyol avant de partir pour la Supercoupe d’Arabie Saoudite. Les Blaugrana, leaders avec 46 points, affrontent une équipe de l’Espanyol en pleine forme, tandis que Joan Garcia, ancien Perico transféré pour 25 M€, sera au centre de toutes les attentions. Un autre joueur qui sera scruté de près, c’est Lamine Yamal. Avant ce match, Lamine Yamal en a profité pour publier sa traditionnelle Story sur Instagram. La chanson que Lamine Yamal a utilisée dans celle-ci est "Pisada na Cabeça" (Piétiné sur la tête). Le choix semble être une réponse claire aux déclarations du joueur de l’Espanyol Pere Milla, qui avait déclaré qu’il « marcherait sur » Lamine. Autre histoire liée à Lamine Yamal, son choix de l’Espagne plutôt que le Maroc. L’ancien directeur sportif de la fédération espagnole Albert Luque, a déclaré ceci : « J’ai menti à la mère de Lamine Yamal pour qu’il rejoigne la Roja. Je l’ai convaincue qu’il méritait l’équipe A, alors que notre choix visait surtout à bloquer la menace du Maroc. » Une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir.

Jude Bellingham sur le banc des accusés au Real Madrid

Toujours dans la presse espagnole, le journal Sport écrit que le Real Madrid semble plus performant sans Jude Bellingham. L’Anglais, mal assorti avec Arda Güler, a vu ses débuts dans le onze titulaire être compliqués, notamment lors de la défaite 5-2 au derby face à l’Atlético. Pendant sa blessure en début de saison, l’équipe a remporté ses cinq premiers matchs avec Güler et a montré un jeu efficace. Depuis qu’il est régulièrement titulaire, Madrid a enchaîné défaites et nuls, laissant filer des points précieux en championnat et en Ligue des Champions. Les statistiques sont parlantes : les quatre défaites et les trois nuls du club cette saison ont coïncidé avec la présence de Bellingham sur la pelouse.